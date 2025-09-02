Игровые консоли аномально подорожали

Современные игровые консоли начали дорожать вопреки трендам, которые сохранялись десятилетиями. Об этом говорится в исследовании, которое провели журналисты издания ArsTechnica.

Авторы медиа проанализировали цены на актуальные игровые консоли Sony, Microsoft и Nintendo, сравнив их с приставками прошлых лет. Они выяснили, что современные игровые консоли — даже с учетом инфляции — стоят на сотни долларов дороже, чем их предшественники. Подобная тенденция нарушает тренды, которым рынок игровых девайсов следовал десятилетиями.

Так, PS5 в настоящий момент стоит 550 долларов (44 тысячи рублей), хотя ее ожидаемая цена составляет 286 долларов (23 тысячи рублей). Xbox Series X доступна за 600 долларов (48 тысяч рублей) вместо долларов (23 тысячи рублей), Nintendo Switch — 340 долларов (27 тысяч рублей) вместо 116 долларов (9 тысяч рублей). «Если бы цены на современные консоли со временем снижались хотя бы так же, как раньше, мы бы покупали Switch OLED, PS5 Digital Edition и Xbox Series S за 200 долларов (16 тысяч рублей)», — заявили специалисты.

По словам журналистов, выпущенные до 2016 года приставки со временем дешевели. После трех лет на рынке медианная стоимость игровых консолей составляла менее половины от цены на старте. Авторы отметили, что, справедливости ради, некоторые консоли прошлого были очень дорогими. Так, в деньгах 2025 года Atari 2600, Intellivision, Neo Geo и 3DO стоили около 1000 долларов (80 тысяч рублей).

Главными причинами завышенных цен на консоли авторы исследования назвали высокий уровень инфляции, расходы на импорт и последствиями дефицита процессоров, вызванного пандемией коронавируса.

В конце августа корпорация Sony подняла цены на PlayStation 5 в США. Стоимость каждой модели PS5 в регионе выросла на 50 долларов (около 4 тысяч рублей).