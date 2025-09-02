Как используют искусственный интеллект в Blizzard

Сотрудники Blizzard, которые работают над World of Warcraft и Overwatch 2, поделились мнением об искусственном интеллекте. А также рассказали, используют ли его в работе.

© постер World of Warcraft

Ведущий художник по визуальной разработке World of Warcraft Габриэль Гонсалес отметил, что одной из основных фишек игры является ощущение её «рукотворности». При этом ИИ уже используется при создании WoW. Гонсалес привёл в пример подгонку шлемов под персонажей разных рас. В этой кропотливой работе нейросети используются уже.

Заместитель директора по дизайну World of Warcraft Мария Гамильтон высказалась о сюжете. По её словам, невозможно вовлечь аудиторию в историю, которая написана не человеком. Машины для редактуры используют, но результат всёравно проверяют люди.

«Речь скорее идёт о том, чтобы невероятно талантливым людям не приходилось заниматься невероятно скучными вещами», — сказала Гамильтон.

Геймдиректор Overwatch 2 Аарон Келлер же заявил, что в процессе создания игры вообще не используется ИИ. По его мнению, Blizzard известна своим подходом к процессу разработки, и отступать от этого принципа не хотят. При этом Келлер признал, что нейросети развиваются и уже проникают во все возможные сферы.