Оригинальная гонка The Crew вернется 15 сентября

Прошлой весной Ubisoft закрыла серверы оригинальной The Crew и начала отзывать купленные копии гонки. Нехорошая ситуация привела сразу к двум явлениям: зарождению движения Stop Killing Games и фанатской попытке возродить игру. Последняя оказалось успешной, ведь уже 15 сентября у поклонников получится вновь проехаться по знакомым локациям из The Crew.

© кадр из игры

Энтузиасты из команды The Crew Unlimited объявили, что именно в середине сентября состоится релиз проекта по возрождению гонки. Это будет включать в себя эмулятор сервера (игроки смогут держать сервер на собственных PC) и лаунчер для запуска. А сайт TCU уже заработал — на нём и опубликовали радостную новость с датой запуска.

Остаётся надеяться, что после всего шквала критики Ubisoft не станет судиться с фанатами, которые проявили любовь к первой части The Crew и вложили силы в восстановление гонки. Формально проект предназначен для владельцев лицензионных копий на PC — авторы эмулятора не поддерживают пиратство и не собираются распространять саму игру.

К слову, Ubisoft решила добавить оффлайн-режимы в последующие части The Crew. Из-за этого потенциальное закрытие серверов в будущем не скажется на доступности к игре для её владельцев.