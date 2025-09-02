Грядущий анонс по Cyberpunk 2077 не связан с дополнением или новым патчем

Вчера CD Projekt RED неожиданно опубликовала «обращение» Розалинд Майерс, президента футуристических США из Cyberpunk 2077, датированное 4 сентября. Стало очевидно — в этот день стоит ждать нечто интересное по вселенной «Киберпанка», но старший менеджер по взаимодействию с сообществом разбила надежды фанатов.

© кадр из игры

Самые фантастические теории поклонников заключаются в том, что CD Projekt RED может готовиться к анонсу нового крупного патча или даже второго дополнения — ранее действительно ходили слухи, что студия Virtuos создаёт полноценное DLC. Однако Амелия Коржицкая заявила — ни о патче, ни об аддоне речи не идёт.

«Всё, что я могу сказать, это то, что это будет не дополнение и не патч», — заявила сотрудница CD Projekt RED.

На этом фоне поклонники пытаются выудить информацию откуда угодно, в том числе из изображения с обращением Розалинд. Если открыть исходную версию в hex-редакторе, то можно обнаружить ссылку, ведущую на сайт с изображением монеты с Цезарем, и упоминание даты и времени, когда ссылка станет активной — 4 сентября в 17:00 МСК. Возможно, анонс как-то связан с казино, реклама которого появилась в Найт-Сити с приходом обновления 2.3.

Однако ответ может оказаться гораздо проще. Не исключено, что CD Projekt проведёт полноценный анонс нового сезона аниме Cyberpunk: Edgerunners.