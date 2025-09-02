Гендиректор Atari назвал ремастеры мечты

Генеральный директор Atari Уэйд Розен рассказал, какие ремастеры игр он мечтал бы увидеть.

© Игромания.ру

Он выделил Panzer Dragoon Saga, Ogre Battle и Snatcher, которую создавал молодой Хидео Кодзима. По словам Розена, именно над этими франшизами он хотел бы поработать, но нужно правильно расставлять приоритеты.

«Если бы эта компания просто спрашивала: „Над какими играми хочет работать Уэйд?“ — мы бы долго не продержались», — сказал Розен.

В идеальном мире, как отметил гендиректор Atari, компания выпускала бы только те игры, которые интересны команде и очень хорошо продаются, однако реальность совершенно иная. Там, где это возможно, разработчики действительно стараются делать то, что им интересно. Но чаще нужно опираться на потребности аудитории.

Ранее Розен рассказал о том, что Atari за последнее время значительно поменяла подход к работе и будет стараться привносить инновации в ретро-игры.

Также сообщалось, что Atari выкупила у Ubisoft франшизы Cold Fear, Child of Eden, I Am Alive, Grow Home и Grow Up.