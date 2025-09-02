Гендиректор Atari назвал ремастеры мечты, среди них есть игра Хидео Кодзимы
Генеральный директор Atari Уэйд Розен рассказал, какие ремастеры игр он мечтал бы увидеть.
Он выделил Panzer Dragoon Saga, Ogre Battle и Snatcher, которую создавал молодой Хидео Кодзима. По словам Розена, именно над этими франшизами он хотел бы поработать, но нужно правильно расставлять приоритеты.
«Если бы эта компания просто спрашивала: „Над какими играми хочет работать Уэйд?“ — мы бы долго не продержались», — сказал Розен.
В идеальном мире, как отметил гендиректор Atari, компания выпускала бы только те игры, которые интересны команде и очень хорошо продаются, однако реальность совершенно иная. Там, где это возможно, разработчики действительно стараются делать то, что им интересно. Но чаще нужно опираться на потребности аудитории.
Ранее Розен рассказал о том, что Atari за последнее время значительно поменяла подход к работе и будет стараться привносить инновации в ретро-игры.
Также сообщалось, что Atari выкупила у Ubisoft франшизы Cold Fear, Child of Eden, I Am Alive, Grow Home и Grow Up.