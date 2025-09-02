Стали известны самые популярные параметры игровых компьютеров в Steam

Valve опубликовала обновленную статистику по железу в компьютерах пользователей Steam.

Самой популярной видеокартой оказалась Nvidia GeForce RTX 4060, установленная на 4,85% компьютеров по состоянию на август 2025 года. Долгое время первую строчку занимала RTX 3060, однако ее доля снизилась до 4,79%, что переместило модель на второе место. Третью позицию заняла мобильная версия RTX 4060 Laptop с показателем 4,62%. В десятку наиболее популярных решений не вошла ни одна карта из серии RTX 50, а также отсутствуют модели AMD Radeon.

В сегменте процессоров наблюдается укрепление позиций Intel: их решения установлены в 59,76% систем, тогда как на AMD приходится 40,16%.

Что касается операционных систем, Windows 11 продолжает постепенно увеличивать свою долю (63,18%), вытесняя Windows 10 (36,7%), тогда как самыми популярными языками остаются английский (35,62%), китайский (26,03%) и русский (9,09%).

Среди прочих параметров отмечается, наиболее востребованными оказались 16 ГБ оперативной памяти, разрешение Full HD в основных мониторах и более 1 ТБ памяти.

Ранее сообщалось, что ПК со старыми видеокартами Nvidia могут перестать запускаться.