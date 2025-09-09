Во что поиграть в сентябре: девять лучших игр

Лето подошло к концу: плохие новости для всех любителей пляжей и посиделок на природе, но хорошие новости для геймеров. Ведь осень — пора самых громких релизов и долгожданных премьер. Рассказываем, во что можно будет поиграть в сентябре.

© Steam

4 сентября — Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong вряд ли нуждается в представлении: игра по-прежнему держит титул самой ожидаемой в Steam. И, возможно, самой ожидаемой в принципе. На случай, если вы хотите дождаться рецензий перед покупкой, ждать придется долго — студия Team Cherry не собирается выдавать ключи журналистам, чтобы не портить никому сюрприз. Наверняка об игре известно лишь то, что она будет больше оригинальной Hollow Knight.

© Steam

4 сентября — Hell is Us

Hell is Us — необычный гибрид пост-апокалиптической драмы, детектива и soulslike. Игроку предстоит совершить путешествие по стране, раздираемой гражданской войной и сверхъестественным катаклизмом, наводнившим земли монстрами. Примечательно, что разгадать тайну этих монстров предстоит без подсказок: в игре нет карты, маркеров заданий и других привычных удобств — ориентироваться придется на слова персонажей и знания, добытые лично игроком.

© Steam

12 сентября — Borderlands 4

Borderlands 4 возвращается после долгого затишья. На поиски очередного Хранилища отправится новая четверка искателей, а разработчики обещают немного иной подход к юмору, повествованию и сезонному контенту. Разработчики твердо намерены восстановить репутацию серии, изрядно пострадавшую после релиза третьей части.

© Steam

16 сентября — skate.

Скейтинг вновь в моде! skate. от Electronic Arts — возрождение серии, некогда конкурировавшей с Tony Hawk’s Pro Skater. Но если вторая делала акцент на фирменное безумие и панк-настроение, то skate. уделяет внимание реалистичности скейтбординга, проработанным трюкам и свободе действий. Проект выйдет в ранний доступ, и, по прогнозам разработчиков, пробудет в нем как минимум год.

© Steam

19 сентября — Dying Light: The Beast

The Beast — отчасти спин-офф, отчасти продолжение паркур-зомби-экшена Dying Light. Протагонистом игры вновь станет главный герой оригинальной Dying Light, Кайл Крейн, которому предстоит отомстить за годы жестоких экспериментов. Игроки смогут орудовать не только привычным оружием и акробатическими трюками, но и способностями мутанта — ведь Крейн наполовину человек, наполовину «зверь».

© Steam

22 сентября — Endless Legend 2

Amplitude Studios выкупила свою независимость у SEGA, и теперь первым проектом вновь свободной команды станет Endless Legend 2 — продолжение 4Х-стратегии, благодаря которой студия и прославилась. Авторы обещают переработанную боевую систему, акцент на микроменеджмент городов и динамические изменения ландшафты карты, которые заставят по-новому взглянуть на стратегию расширения.

© Steam

23 сентября — Baby Steps

Baby Steps — платформер от Беннета Фодди, нашумевшего на весь Интернет своей Getting Over It. Но Baby Steps, судя по всему, будет скорее жизнеутверждающей, чем садистской: игроку предстоит контролировать шаги располневшего, безработного парня, который отправится в путешествие по причудливому открытому миру.

© Steam

25 сентября — Silent Hill f

Silent Hill f — заявка на полноценное возвращение легендарной хоррор-серии от Konami. После ряда неудачных экспериментов и сиквелов, издатель наконец решил вернуться к тому, что ему близко — традиционному японскому фолк-хоррору. Игра сделает чуть больший акцент на боевую систему, чем обычно, а за сценарий отвечает Ryukishi07 — автор культовой серии визуальных новелл Higurashi.

© Steam

30 сентября — Final Fantasy Tactics: Ivalice Chronicles

Наконец, в конце месяца ценителей тактических JRPG ждет долгожданный подарок — переиздание Final Fantasy Tactics. Square Enix восстановила Ivalice Chronicles почти с нуля, без использования исходного кода оригинальной игры, и многие фанаты надеются, что эта версия проекта станет лучшей. А новички смогут познакомиться с одной из самых культовых игр в жанре.