В PS Plus добавили Psychonauts 2, Stardew Valley и Viewfinder

Сегодня подписчики PS Plus Essential получили доступ к трём играм, которые Sony анонсировала к выпуску в сервисе на сентябрь.

Каталог пополнили Psychonauts 2, Stardew Valley и Viewfinder. Все три игры можно добавить в свою библиотеку до 30 сентября.

