В PS Plus добавили Psychonauts 2, Stardew Valley и Viewfinder
Сегодня подписчики PS Plus Essential получили доступ к трём играм, которые Sony анонсировала к выпуску в сервисе на сентябрь.
Каталог пополнили Psychonauts 2, Stardew Valley и Viewfinder. Все три игры можно добавить в свою библиотеку до 30 сентября.
Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в сентябре 2025 года
- Psychonauts 2 — продолжение культовой игры Тима Шейфера, где главным героям необходимо пройти через опасные лабиринты разума друзей и врагов, чтобы одолеть жестокого злодея-экстрасенса.
- Viewfinder — популярная головоломка от студии Sad Owl, где для прохождения уровней необходимо проецировать фотографии на реальный мир.
- Stardew Valley — одна из самых высоко оценённых игр в Steam в виде симулятора фермера.