Почему в видеокартах только один порт HDMI

На YouTube-канале Royal Computers объяснили, почему из выходов в видеокартах есть только один HDMI, а остальные - Display Port.

© Ferra.ru

Display Port сам по себе лучше, чем HDMI. Он поддерживает 16К, у него выше пропускная способность, а ещё есть возможность подключать мониторы друг между другом. Наверное, поэтому в видеокартах целых три таких слота?

© PC World

На самом деле нет. Реальная причина - в экономии. Компания, владеющая HDMI, требует, чтобы ей платили с каждой проданной видеокарты с их портом. В то же время Display Port можно поставить абсолютно бесплатно.