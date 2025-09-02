PS5 и Xbox Series X стоят почти вдвое дороже своих «справедливых» цен

Ars Technica провела исследование ценовой политики игровых консолей и пришла к выводу: PS5 и Xbox Series X сегодня стоят почти вдвое дороже, чем «справедливая» цена по историческим меркам.

Анализ охватил десятки приставок с 1977 года с учётом инфляции и типичных циклов снижения стоимости. До 2016 года консоли за первые три года обычно дешевели вдвое, а к пятому году падали до 40% от стартовой цены.

Теперь ситуация иная: современные приставки сохраняют до 85–92% от своей реальной цены спустя три-пять лет. Даже восьмилетний Nintendo Switch стоит 86% от цены запуска, что на 50 пунктов выше исторического тренда.

Причины — замедление «закона Мура», высокие издержки производства и готовность производителей удерживать стоимость без демпинга.

При этом продажи остаются высокими, что подтверждает готовность рынка платить больше. По мнению аналитиков, резких снижений цен на современные консоли ждать не стоит: производители удовлетворены текущим спросом.