Battlefield 6 не получит трассировку лучей

Battlefield 6 лишился поддержки трассировки лучей ради стабильности и высокой производительности.

Технический директор проекта Кристиан Буль в интервью ComicBook подтвердил, что решение было принято ещё на раннем этапе разработки. Команда посчитала более важным обеспечить плавный игровой процесс на разных системах, чем добавлять ресурсоёмкую графическую технологию.

По словам Булля, студия сделала ставку на производительность и стабильность, чтобы избежать проблем, подобных неудачному старту Battlefield 2042.

Для этого были построены специальные тестовые уровни с максимальной нагрузкой — сотни объектов, техника и разрушаемые здания. Это помогло заранее выявить узкие места и оптимизировать движок.

Отказ от трассировки лучей позволил команде сосредоточиться на балансировке, античите и улучшении серверной стабильности. Разработчики ежедневно проводят десятки внутренних плейтестов, собирая данные о вылетах и просадках fps.

Напомним, что Battlefield 6 выйдет в октябре 2025 года. Судя по бета-тесту, игра работает значительно стабильнее предшественников, хотя визуально опирается на классические методы рендера.