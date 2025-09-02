Crossout получила обновление «Волчья стая»

Pixel Storm напомнила о выходе крупного патча «Волчья стая» к постапокалиптическому автомобильному экшену Crossout. Среди новинок — оружие, режимы и награды в очередном сезоне «боевого пропуска».

© кадр из игры

В числе нового оружия разработчики, например, упоминают миноукладчик «Шквал», который вызывает авиаудар по установленным маркерам, и переднее колесо «Отшельник» — оно дает бонусы тем, кто атакует с приличного расстояния. Все это дополнения к арсеналу фракции «Степные волки».

До 3 сентября включительно в игре доступен PvE-режим «Экспедиция». Команды соревнуются, чтобы остановить конвои, пока те не покинули карту, и сражаются с ботами на бронелетах и бронемобилях. Потом (с 4 по 10 сентября включительно) «Экспедицию» сменит PvP-режим «Перестрелка» — в нем все машины оснащены щитами, и нужно целиться в узлы, прикрытые этими щитами, и умело защищаться.

В обоих случаях сражения гремят на предварительно собранной технике. Наградами служит эксклюзивная «косметика».

Сезон в Crossout продлится до 19 ноября (включительно). Подробнее о «Вольчьей стае» читайте на официальном сайте.