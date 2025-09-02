Создатель культовой игры Left 4 Dead готовит новый командный шутер

Ведущий разработчик оригинальной Left 4 Dead Майк Бут сообщил о начале работы над новым проектом — кооперативным онлайн-шутером на четырех игроков. По словам разработчика, основой новой игры станет все то, что обеспечило успех культовой серии, сообщает DTF.

© Газета.Ru

Пока проект не имеет официального названия и находится на ранней стадии разработки. Игра создается студией Bad Robot Games, частью которой Бут стал в 2020 году. По его словам, проект расширит кооперативную формулу, заложенную в Left 4 Dead, в направлениях, которые он давно хотел исследовать.

Желающие могут подать заявку на участие в закрытом тестировании через официальный сайт студии.

Майк Бут — ветеран игровой индустрии. Помимо работы в Valve над Left 4 Dead и ее продолжением, он занимал различные позиции в Blizzard и Resolution Games.

Left 4 Dead — культовый многопользовательский шутер от первого лица с элементами хоррора, в которой игрокам нужно выживать в условиях зомбиапокалипсиса. Первая часть вышла в 2008 году, а вторая — в 2009 году.

