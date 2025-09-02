Lenovo представит Legion Go 2 на выставке IFA 2025 в Берлине с 5 по 9 сентября. Ранее прототип планшета был показан на CES 2025 вместе с Legion Go S.

© Ferra.ru

Согласно утечкам, Legion Go 2 получит 8,8-дюймовый OLED-экран Lenovo PureSight с частотой обновления 144 Гц и поддержкой адаптивной частоты. Отдельные контроллеры Legion Truestrike переработаны для удобства, с шестью программируемыми кнопками, включая две на торце правого контроллера и две на задней стороне обоих контроллеров. В кнопку питания встроен сканер отпечатков пальцев.

Планшет поддерживает разные режимы игры: планшетный, консольный режим и режим для шутеров.

© Lenovo

Устройство работает на 8-ядерном процессоре AMD Ryzen Z2 Extreme (16 потоков) с частотой до 5 ГГц и встроенной графикой на 16 ядрах RDNA 3.5 с частотой до 2900 МГц.

Подробности о цене и дате выхода будут объявлены на IFA 2025.