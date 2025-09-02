Консоль GPD Win 5 оказалась быстрее ноутбука с RTX 4050

Автор YouTube-канала Fps Vn провёл сравнение игровой производительности портативного устройства GPD Win 5 и ноутбука с процессором Intel Core i7-1240H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4050.

© MobiDevices

Оказалось, что при использовании технологии апскейлинга XeSS портативное устройство демонстрирует очень хорошие результаты. Тестирование проводилось в разрешении 1080p.

В видео автор не назвал конкретную модель ноутбука, но описал его характеристики.

У GPD Win 5 нет отдельной видеокарты – для игр используется встроенная графика Radeon 880M, входящая в состав процессора AMD Ryzen AI 9 HX 370 (70 Вт).

В список игр вошли Ghost of Tsushima, God of War, Cyberpunk 2077, Horizon Zero Dawn, Forza Horizon 5, Black Myth: Wukong, The Last of Us Part II, Hogwarts Legacy, Wuchang и Spider-Man 2. В 10 из 10 игр GPD Win 5 показала более высокий средний FPS.