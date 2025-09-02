В Москве прошел финал BetBoom Кубка Чемпионов 2025 по "Миру танков"

На прошедших выходных в столице на VK Stadium состоялся финал BetBoom Кубка Чемпионов 2025 по дисциплине "Мир танков".

Организаторами мероприятия выступили Федерация компьютерного спорта России и компания Epic Esports Events. В течение двух последних дней лета - 30 и 31 августа - ведущие коллективы страны соревновались за право обладания кубком.

Ранее - со 2 по 17 августа - в онлайн-формате проходил основной этап турнира, участниками которого стал победитель Финала Сплита #2 и три победителя закрытой квалификации Кубка Чемпионов. В плей-офф WhoCares? прошли через верхнюю сетку, а JUMBO TEAM и Savage - через нижнюю. Virtus.pro, как победители 2 сезона BetBoom Битвы Чемпионов 2025, получили прямое приглашение - сразу в финальную стадию.

В заключительный день прошли три напряженные серии. WhoCares? обыграли SAVAGE со счётом 5:3 - SAVAGE завершили турнир на четвёртой позиции. Затем последовал матч между WhoCares? и JUMBO TEAM - коллектив WhoCares? взял реванш за поражение предыдущего дня, выиграв встречу со счётом 5:3 - JUMBO TEAM досталось третье место. Кульминацией стал финал до семи побед, где WhoCares? впервые столкнулись с чемпионами Virtus.pro. "Медведи" победили - 7:2, подтвердив статус чемпионов.

Ранее сообщалось, что компания "Леста Игры" стала партнером фестиваля "Comic Con Игромир" - на ивенте разработчики планируют представить масштабный стенд и провести демонстрацию свежего контента по своим основным игровым франшизам.