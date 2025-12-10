Что мы знаем о Hauned Chocolatier: следующей игре автора Stardew Valley

Автор Stardew Valley, соло-разработчик под ником ConcernedApe, уже не первый год трудится над своей следующей игрой — Haunted Chocolatier, симулятором магазинчика десертов. Но с анонса проекта, состоявшегося в 2021-м, новостей о нем появилось не так уж много. Портал PC Gamer рассказал, что известно об игре на данный момент.

© ConcernedApe

Дата релиза Haunted Chocolatier

К сожалению, пока у проекта нет даже примерного окна релиза. В 2023 году разработчик игры, ConcernedApe, заявил, что собирается взять передышку от работы над Haunted Chocolatier, чтобы закончить обновление 1.6 для Stardew Valley. Оно уже вышло, поэтому есть вероятность, что девелопер вернулся к новому проекту.

При этом ConcernedApe сопроводил первый геймплейный трейлер игры, вышедший несколько лет назад, предупреждением, что проект по-прежнему далек от релиза — и не важно, что на видео он выглядел достаточно законченным. Прошло уже четыре года с момента публикации трейлера, но, судя по скриншотам, которые разработчик выкладывает в личном блоге, работа продвигается без проблем.

Механики и геймплей Haunted Chocolatier

В отличие от Stardew Valley, которая была симулятором жизни на ферме, в Haunted Chocolatier игрокам предстоит готовить шоколад и продавать его в собственном магазинчике. Как и в предыдущем проекте автора, игрок параллельно будет жить тихой жизнью в маленьком городке, полном других магазинов и персонажей со своими историями.

По словам самого ConcernedApe, геймплей будет состоять из сбора ингредиентов, приготовления шоколада и менеджмента магазина. Но отдельно он отметил акцент на боевой системе — она более развита по сравнению со Stardew Valley. Например, в Haunted Chocolatier будут щиты, поэтому игроки смогут блокировать атаки врагов и оглушать их. Но кроме них во вторую руку можно будет взять и другие предметы, которые подойдут для альтернативных стилей прохождения.

Помимо этого, в интервью изданию VGKami автор подтвердил, что в Haunted Chocolatier появится механика романтических отношений — как в Stardew Valley. Правда, пока он не решил, как именно она будет работать, и, скорее всего, подойдет к реализации системы иначе.

Последнее, что известно наверняка — Haunted Chocolatier будет больше Stardew Valley. Увы, другими подробностями разработчик не поделился.

Поддержка модов

ConcernedApe ничего не уточнял по поводу моддинга или инструментов для создания модов в Haunted Chocolatier, но, скорее всего, можно смело предположить, что они будут. Разработчик в прошлом активно поддерживал моддеров, создававших контент для Stardew Valley, поэтому Haunted Chocolatier наверняка пойдет тем же путем.

Будет ли в игре кооперативный режим?

Нет, Haunted Chocolatier — игра строго для одного игрока. Stardew Valley получила многопользовательский режим позже, с одним из крупных обновлений после релиза. Но в данном случае ConcernedApe пока не планирует ничего подобного.