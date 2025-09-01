5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить
В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.
Caput Mortum
Caput Mortum со стороны похожа на очередную современную наследницу King’s Field, но в реальности она чуть более амбициозна, чем большинство подобных проектов. События игры разворачиваются во Франции XVI века — в «башне забытых кошмаров», где бродят жуткие монстры. Caput Mortum очевидно вдохновлена не только старыми данжен-кролерами от первого лица, но и жанром survival horror, особенно во всем, что затрагивает головоломки.
QuantumPulse 2A
QuantumPulse 2A очевидно вдохновлена головоломками на программирование, такими как TIS-100 и Shenzhen I/O. Игроку предстоит работать на языке ассемблера в вымышленном ПК-интерфейса образца 1977 года. И хотя сами по себе головоломки не трудно решить, настоящий челлендж кроется в оптимизации этих решений.
Quartet
Ностальгическая JRPG, вдохновленная проектами 16-битной эры. На протяжении 25 часов прохождения Quartet расскажет истории четырех протагонистов в любом порядке на усмотрение игрока, примерно так же, как это делала Octopath Traveller. На Quartet стоит взглянуть, если вы уже знакомы с классикой эпохи NES и прошли более современные игры в жанре, вроде Sea of Stars.
Fear Effect
Fear Effect изначально вышла на PlayStation 2 в 2000 году, и с тех пор застряла на этой платформе. Одно время казалось, будто Square Enix, завладевшая IP после поглощения Eidos в 2009-м, планирует что-то сделать с франшизой, но эти планы вылились лишь в очень среднюю Fear Effect Sedna в 2018 году. У издателя также был план выпустить ремейк оригинальной игры, но проект закрылся. К сожалению, серия, похоже, мертва, но теперь на ПК хотя бы вышла первая Fear Effect.
Quarion
На этой неделе состоится релиз Hollow Knight: Silksong, но не каждого геймера соблазняет перспектива 50-часовой метроидвании. Если вы любите жанр, но предпочитаете менее долгие игры, то Quarion сделана как раз для таких случаев. По сути, это маленькая (2-4 часа прохождения) пиксельная метроидвания, вдохновленная культовым платформером VVVVV.