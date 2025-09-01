5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

© Steam

Caput Mortum

Caput Mortum со стороны похожа на очередную современную наследницу King’s Field, но в реальности она чуть более амбициозна, чем большинство подобных проектов. События игры разворачиваются во Франции XVI века — в «башне забытых кошмаров», где бродят жуткие монстры. Caput Mortum очевидно вдохновлена не только старыми данжен-кролерами от первого лица, но и жанром survival horror, особенно во всем, что затрагивает головоломки.

© Steam

QuantumPulse 2A

QuantumPulse 2A очевидно вдохновлена головоломками на программирование, такими как TIS-100 и Shenzhen I/O. Игроку предстоит работать на языке ассемблера в вымышленном ПК-интерфейса образца 1977 года. И хотя сами по себе головоломки не трудно решить, настоящий челлендж кроется в оптимизации этих решений.

© Steam

Quartet

Ностальгическая JRPG, вдохновленная проектами 16-битной эры. На протяжении 25 часов прохождения Quartet расскажет истории четырех протагонистов в любом порядке на усмотрение игрока, примерно так же, как это делала Octopath Traveller. На Quartet стоит взглянуть, если вы уже знакомы с классикой эпохи NES и прошли более современные игры в жанре, вроде Sea of Stars.

© Steam

Fear Effect

Fear Effect изначально вышла на PlayStation 2 в 2000 году, и с тех пор застряла на этой платформе. Одно время казалось, будто Square Enix, завладевшая IP после поглощения Eidos в 2009-м, планирует что-то сделать с франшизой, но эти планы вылились лишь в очень среднюю Fear Effect Sedna в 2018 году. У издателя также был план выпустить ремейк оригинальной игры, но проект закрылся. К сожалению, серия, похоже, мертва, но теперь на ПК хотя бы вышла первая Fear Effect.

© Steam

Quarion

На этой неделе состоится релиз Hollow Knight: Silksong, но не каждого геймера соблазняет перспектива 50-часовой метроидвании. Если вы любите жанр, но предпочитаете менее долгие игры, то Quarion сделана как раз для таких случаев. По сути, это маленькая (2-4 часа прохождения) пиксельная метроидвания, вдохновленная культовым платформером VVVVV.