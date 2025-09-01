Framework представила свой первый ноутбук со сменной видеокартой

Framework показала первый в своей истории ноутбук со сменной видеокартой.

Журналист The Verge лично протестировал систему в офисе компании в Сан-Франциско: он открутил шесть винтов, вынул AMD Radeon RX 7700S и установил мобильную NVIDIA RTX 5070, после чего ноутбук без проблем запустился.

Ранее подобные идеи уже предпринимались (например, Alienware Area-51m в 2019-м), но до реальных апгрейдов дело так и не дошло. Framework же получила официальную поддержку NVIDIA и подготовила рабочие модули. Компания обещает прирост производительности на 30–40% по сравнению с AMD-версией.

Такая видеокарта обойдётся в $699. При этом новая ревизия Framework Laptop 16 и модуль RTX 5070 уже доступны для предзаказа, поставки начнутся в декабре.