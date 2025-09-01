Стартовали предзаказы флагмана Meizu 22 со Snapdragon 8 Elite

Meizu открыла предзаказы на свой новый компактный флагман Meizu 22.

© Ferra.ru

Первые поставки ожидаются в сентябре, а для ранних покупателей предусмотрен «пакет за 1 юань» с восемью бонусами.

Среди них — четырехлетняя гарантия, год страховки от повреждения экрана, рассрочка без переплат, фирменный чехол PANDAER, бесплатная замена в течение 365 дней, бонусные 50 юаней на счёт Jingdou, субсидия на трейд-ин до 1200 юаней и доступ к ИИ-экосистеме.

Да, все это «плюшки» для Китая. Но учитывая, для какого рынка анонс — вполне ожидаемо.

Смартфон получил 6,3-дюймовый LIPO OLED-дисплей с тонкими 1,2-мм рамками и корпус шириной 71 мм, что делает его удобным для использования одной рукой.

Внутри установлен топовый чип Snapdragon 8 Elite, до 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Ёмкость аккумулятора выросла до 5500 мАч (против 4800 мАч у Meizu 21), поддерживается быстрая зарядка 80 Вт.

Работать устройство будет на базе не самого свежего Android 15, но с оболочкой Flyme AIOS, где акцент сделан на ИИ-функциях: от фотоулучшений до перевода в реальном времени. Ожидается также защита по стандарту IP68.