Линейка Pixel 10 провалилась в играх — даже Fortnite тормозит и «заикается»

Серия Pixel 10 уже столкнулась с серьёзной критикой из-за игровых проблем.

Так, флагманский Pixel 10 Pro XL с новейшим чипом Tensor G5 не справился даже с Fortnite — в сети появилось видео, где игра заметно тормозит, «заикается» и выдает резкие просадки fps. Для соревновательных игр это критично, а у обычных пользователей сильно портит впечатление.

Основная причина, по мнению экспертов — слабая графическая часть Tensor G5 и отсутствие аппаратного рейтрейсинга. Дополняют ситуацию проблемы с тепловым троттлингом и нехваткой оптимизаций драйверов.

Несмотря на использование 3-нм техпроцесса TSMC и наличие испарительной камеры, смартфон быстро теряет производительность под нагрузкой.

Ранее в бенчмарках GPU Tensor G5 показал результат даже хуже предшественника Tensor G4, что указывает на сырость ПО. Google пока не дала никаких сроков обновлений драйверов.