Tom’s Hardware назвал лучшие игровые мониторы 2025 года в разных категориях — от бюджетных решений до топовых OLED-моделей.

Самым универсальным выбором стал Dell S3222DGM — 32-дюймовый изогнутый QHD-монитор на VA-матрице с частотой 165 Гц. За счет достойного баланса цены, контрастности и диагонали он подходит большинству геймеров.

Любителям максимальной частоты обновления редакция рекомендует Alienware AW2524HF. Это 25″ IPS-монитор с частотой 480 Гц и временем отклика 1 мс, но разрешение ограничено 1080p.

В сегменте OLED лучшим признан Asus ROG Swift PG27AQDP — 27″ QHD-панель с частотой 480 Гц, эталонной заводской калибровкой и отличной цветопередачей.

Для экономных игроков редакция выделила Gigabyte M27QA ICE: 27″ QHD-монитор с частотой 180 Гц, HDR400, поддержкой FreeSync/G-Sync и встроенным KVM-переключателем примерно за $300.

Тем, кто ценит эффект погружения, подойдёт Alienware AW3423DWF — 34″ изогнутый QD-OLED с яркостью до 1000 нит и частотой 165 Гц.

А для ценителей 4K выбран Acer Predator X32 X3, который поддерживает как 4K/240 Гц, так и 1080p/480 Гц, совмещая высокую чёткость с гибкостью настроек.