Грядущие видеокарты AMD Radeon на RDNA 5 получат вдвое больше ядер

Новые подробности о будущих видеокартах AMD Radeon на архитектуре RDNA 5 указывают на радикальный рост производительности.

© Ferra.ru

По данным инсайдера с форума Chiphell, каждое вычислительное ядро RDNA 5 будет включать 128 потоковых процессоров — вдвое больше, чем у RDNA 4.

Флагманский чип получит до 96 вычислительных блоков (CU), что в сумме даст 12 288 ядер. Для сравнения, топовый Navi 31 на RDNA 3 имел 6144 ядра, а Navi 48 на RDNA 4 — максимум 64 CU. Предположительно линейка будет состоять из четырёх вариантов:

топовый кристалл с 12 288 ядрами, средний — 5120, упрощённый — 3072, начальный — 1536.

Кроме того, ожидается расширение шин памяти (до 512 бит у флагмана) и объёмов VRAM вплоть до 32 ГБ. Аналитики считают, что с RDNA 5 AMD планирует вернуться в сегмент ультрафлагманов и составить конкуренцию NVIDIA RTX 5080/5090, сделав упор на трассировку лучей и ИИ-функции.