Oring представила материнскую плату Alkiad M-ATX D5 со встроенным процессором

Компания Oring представила свою первую материнскую плату на платформе AMD — Alkiad M-ATX D5 с интегрированным процессором Ryzen 7000HX Dragon Range.

Плата выполнена в формате micro-ATX (240 × 185 мм) и оснащена системой питания 6+2+1 фазы с DrMOS 60A. Alkiad M-ATX D5 предлагает два слота для модулей DDR5 (до 6000+ МТ/с), один PCIe 4.0 x16 и один PCIe 4.0 x1, а также два разъема M.2 PCIe 4.0 NVMe и два SATA III.

Сетевые возможности включают 2.5GbE, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Из внешних интерфейсов доступны четыре USB-A 5 Гбит/с, два HDMI, DisplayPort, два USB-A 480 Мбит/с, RJ45, три аудиоразъема и антенны Wi-Fi. Модель выйдет в четырех конфигурациях с предустановленными процессорами:

Ryzen 9 7945HX (16 ядер) — 2199 юаней (~$302) Ryzen 9 7940HX (16 ядер) — 1999 юаней (~$275) Ryzen 9 7845HX (12 ядер) — 1789 юаней (~$246) Ryzen 7 7745HX (8 ядер) — 1499 юаней (~$206)