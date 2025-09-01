Портативная консоль ZOTAC ZONE Pro будет на 15–20% мощнее предшественника

ZOTAC официально представила портативную консоль ZONE Pro, которая станет обновленной версией прошлогодней ZOTAC ZONE.

© Ferra.ru

По данным PC Games Hardware, новинка обеспечивает прирост производительности на 15–20% по сравнению с Ryzen 7 8840U, установленным в оригинальной модели.

Консоль построена на APU Ryzen AI 9 HX 370 с 12 ядрами Zen 5c и оснащена встроенной графикой Radeon 890M на RDNA 3.5 с 16 вычислительными блоками. Она получила 32 ГБ LPDDR5X-7500 памяти, 1 ТБ SSD M.2 PCIe 4.0 и 7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц.

© VideoCardz.com

Среди особенностей — поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также вес около 692 г. Батарея осталась прежней — 48,5 Вт·ч, что может стать слабым местом на фоне конкурентов. По умолчанию ZONE Pro будет работать на Manjaro Linux, но возможен и вариант с Windows 11.

Релиз консоли ожидается в октябре 2025 года, цена пока не раскрыта. Обычная ZOTAC ZONE продавалась за $799, так что ZONE Pro, вероятно, окажется дороже.