В Великобритании жестко задержали 16-летнего парня за косплей из Resident Evil

Подросток был задержан полицией в Лондоне после того, как его костюм персонажа из видеоигры Resident Evil был ошибочно принят за угрозу из-за имитации огнестрельного оружия. Несмотря на то, что офицеры быстро установили, что оружие является муляжом, 16-летний юноша до сих пор находится под стражей, пишет Dexerto.

Инцидент произошел в минувшую субботу в Лондоне. Подросток был одет как HUNK, загадочный персонаж из Resident Evil, который носит противогаз. На его куртке был узнаваемый логотип вымышленной корпорации Umbrella, играющую ключевую роль в мире игры.

Однако прохожие испугались его вида и вызвали полицию, сообщив о человеке с оружием, направляющемся к людному месту. Прибывшие на место офицеры жестко скрутили подростка, повалив его на землю.

Хотя имитация пистолета-пулемета MP5, которую обычно носит HUNK, имела оранжевый наконечник – стандартную маркировку для бутафорского оружия, призванную предотвращать такие ошибки, этой детали, по всей видимости, оказалось недостаточно, чтобы отличить его от настоящего преступника.

«16-летний юноша остается под стражей после ареста по подозрению в хранении имитации огнестрельного оружия. Арест произошел в районе Фулхэм-Бродвей в 14:41, в субботу, после того как офицеры получили информацию о мальчике, демонстрирующем оружие и идущем к людному месту. В результате инцидента никто не пострадал», – гласит отчет полиции.

