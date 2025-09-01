RX 6600 проверили в 33 новых играх в 1440p

На YouTube-канале GPU Tester продемонстрировали, какого среднего FPS можно ожидать от AMD RX 6600 в 2025 году.

Тестовый стенд включал матплату ASUS ROG STRIX X670E-F, оперативную память G.SKILL 16GBX2 32GB DDR5 6000MHZ CL30, процессор AMD RYZEN 7 7700X, систему охлаждения LIAN LI GALAHAD 360 AIO, накопитель WD BLACK SN850X, блок питания COOLER MASTER MWE 1250 WATT ATX 3.0, корпус Lian Li Lancool III RGB.

Marvel's Spider-Man 2 шла с RT, графикой Very High. В среднем частота кадров в ней составила 24 к/с.

Indiana Jones and the Great Circle запускалась с высоким пресетом, RT. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 14 к/с.

В игре God of War Ragnarök с ультра-настройками графики и RT удалось в среднем получить 37 к/с.

Black Myth Wukong тестировалась с пресетом Cinematic, RT. Средний FPS в ней равнялся 22 к/с.

Игра Forza Horizon 5 шла с ультра-пресетом, RT. Средняя частота кадров в ней составляла 89 к/с.

God of War запускалась тоже с графикой Ultra, RT. Средняя производительность в ней была в районе 49 к/с.

Red Dead Redemption 2 тестировалась на настройках графики Ultra и с RT. В среднем частота кадров составляла в этой игре 47 к/с.

Doom Eternal запускалась с графикой Ultra High, RT. Удалось получить в ней в среднем 135 к/с.

Игра Counter Strike 2 шла с пресетом Very High, RT. Средняя производительность в ней находилась на уровне 134 к/с.

Call of Duty: Modern Warfare II тестировалась с RT, пресетом Extreme. В среднем частота кадров здесь равнялась 49 к/с.

Вывод

Средний FPS в 1440р в современных играх у RX 6600 составил 51 к/с.