Для симулятора фермера Stardew Valley выйдет апдейт 1.7

Разработчик Эрик Барон анонсировал новый патч для Stardew Valley под версией 1.7. Никаких деталей о нём нет, однако сейчас создатель симулятора фермера активно работает над обновлением.

Барон не стал называть даже примерных сроков выхода патча — сам анонс был сделан на фоне множества слухов в Сети. При этом разработчик попытается сделать так, чтобы создание нового патча для Stardew Valley никак не повлияло на работу над его следующей игрой — Haunted Chocolatier.

Подтверждаю: обновление Stardew Valley 1.7 будет. Даты релиза нет, примерных сроков нет. Но оно выйдет. По моему плану создание патча никак не помешает разработке Haunted Chocolatier.

Stardew Valley вышла на ПК в 2016 году. Позднее игру портировали на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, а также на iOS и Android. Это самая высокооценённая игра в Steam: её рекомендуют 98% пользователей сервиса. Недавно общий тираж проекта достиг 40 млн копий.