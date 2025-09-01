В русскоязычных соцсетях и Telegram-каналах обрел вирусную популярность компьютерный ретро-клуб Skyf (читается как «Скуф», – «Газета.Ru»). На один из последний роликов из Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-профиля предприятия обратили внимание ряд крупных пабликов в «ВК» и Telegram-каналов.

Компьютерный клуб Skyf расположен в деревне Кабаково, недалеко от города Уфа. Оформление заведения выполнено в стиле гик-культуры начала нулевых в России и странах СНГ. Она представлена старыми компьютерами с «пузатыми» мониторами, «бабушкиными» коврами на стенах, а также постерами из старых журналов про видеоигры.

Поддерживают данную стилистику и установленные на компьютеры игры. Судя по роликам в Instagram-профиле клуба, чаще всего посетители предпочитают играть в культовый шутер Counter-Strike 1.6.

«Компьютерный клуб в деревне Кабаково. Добро пожаловать в место силы и тусовки в стиле LAN-party. Ламповая атмосфера эпохи золотых жанров ПК-гейминга», – гласит слоган клуба Skyf.

Название предприятия является отсылкой к интернет-мему «скуф». Слово «скуф» в молодежном сленге обозначает мужчин, которые не следят за своей внешностью и выглядят старше своих лет. Как правило, термин употребляется к людям старше 30-35 лет.

