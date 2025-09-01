Huawei собрала в Германии Future of Gaming Salon

Компания Huawei провела стратегическую инициативу Future of Gaming Salon – Germany Edition, призванную объединить динамичные игровые экосистемы Китая и Европы. В салоне, организованном Huawei Game Center, приняли участие известные китайские разработчики игр, европейские игровые аналитики, влиятельные лидеры мнений и глобальная команда руководителей в области игр Huawei. Мероприятие предоставило платформу для ознакомления китайских разработчиков игр с идеями, инновационными ресурсами и стратегическими партнерствами.

© Huawei

Ключевые доклады и панельные дискуссии были посвящены таким темам, как интегрированные стратегии трафика, глубокие совместные операции, возможности в мини-играх и полная цепочка соответствия для поддержки публикации игр. Рон Тао (Rong Tao), президент Huawei по европейскому бизнесу устройств, начал мероприятие, подчеркнув стремительный рост китайских игр в последние годы, на которые в настоящее время приходится 30% из 100 лучших мобильных игр в Европе, в то время как такие проблемы, как различные языки, культурные нюансы и строгие правила GDPR, требуют точности. Чтобы помочь разработчикам в преодолении этих проблем, компания Huawei создала сложную и глубоко локализованную инфраструктуру поддержки. Сюда входит дочерняя компания Aspiegel в Ирландии, специализирующаяся на поддержке игровых сервисов и соблюдении европейских требований, операционный центр локализации в Мадриде, охватывающий 90% основных языков региона, и комплексный центр соответствия в Дублине, в котором работают более 100 экспертов, предоставляющих комплексную поддержку в области кибербезопасности, защиты конфиденциальности и соблюдения нормативных требований.

В мероприятии приняли участие лидеры отрасли и творческие первопроходцы, объединяя выдающихся китайских разработчиков игр, таких как Tencent, eFun, NetEase Games, NEOCRAFT и Nuverse. Директор по развитию и продажам европейской экосистемы облачных сервисов

Шань Сюэфэн выступил с основным докладом об использовании возможностей роста игрового бизнеса в Европе, осветив зрелый, но высококонкурентный рынок региона, где процветают стратегии и RPG-игры. Особое внимание было уделено возможностям локализации Huawei, в том числе каналам с высокой конверсией в HUAWEI AppGallery, партнерским отношениям с более чем 500 влиятельными ключевыми лидерами мнений и активному сообществу игроков, насчитывающему более 50000 членов, что укрепляет долгосрочное взаимодействие.