Corsair выпустила дополнительный компактный сенсорный экран для ПК

Corsair представила новый экран XENEON EDGE с диагональю 14,5 дюйма, который может служить дополнительным монитором, панелью для приложений или инструментом для стриминга.

Экран имеет разрешение 2560×720 пикселей (формат 32:9), IPS-панель, яркость до 350 нит и поддержку пяти точек касания. Подключение возможно через USB-C (DP Alt Mode) или HDMI.

Особенность XENEON EDGE – гибкость монтажа. Экран можно установить внутри корпуса ПК на место радиатора, прикрепить к металлической поверхности с помощью встроенных магнитов, поставить на стол с подставкой или закрепить на кронштейне через стандартные резьбовые отверстия.

XENEON EDGE интегрируется с программой Corsair iCUE, позволяя настраивать виджеты для мониторинга CPU/GPU, музыки или ИИ-инструментов. Размеры устройства – 372×120×20 мм, а гарантия составляет 2 года.

Экран уже доступен в магазине Corsair, а в розничной продаже появится в четвёртом квартале 2025 года.