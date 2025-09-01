Nvidia перенесла ключевые функции старой панели управления в новое приложение

Nvidia продолжает упрощать работу с видеокартами: в последнем обновлении Nvidia App (версия 11.0.5.245) перенесены важные функции из старой Панели управления, существующей уже более 20 лет.

© Ferra.ru

Сейчас в приложении можно настраивать 3D-графику (анизотропная фильтрация, сглаживание, PhysX, фильтрация текстур и настройка FPS) и управлять многомониторными системами.

Также добавлена поддержка офлайн-режима для системной панели и настроек драйверов. Для ноутбуков улучшена работа Advanced Optimus, показывающей, какие программы блокируют эту функцию, а пользователи могут включать или отключать уведомления в трее и на рабочем столе.

Эти настройки теперь находятся в Nvidia App → Graphics → Global Settings → Show Legacy Settings, при этом ссылка на старую панель управления остаётся доступной.

Старый Control Panel пока не исчезнет.