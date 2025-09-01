Bratishkinoff потребовал от Twitch объяснений из-за пессимизации просмотров

Российский стример Владимир Семенюк, известный под псевдонимом bratishkinoff, пожаловался на некорректное отображение числа зрителей на прямых трансляциях на Twitch и опубликовал открытое обращение к администрации платформы на своей странице в X (ранее Twitter).

© Газета.Ru

По словам стримера, начиная с 27 августа, после анонса Twitch о внедрении новой системы борьбы с ботами и искусственной накруткой просмотров, в русскоязычном регионе стали проявляться существенные расхождения в статистике. В частности, стримеры фиксируют в среднем трехкратное занижение количества активных зрителей, несмотря на высокую активность в чатах и стабильные показатели просмотров записей трансляций (VOD).

По утверждению Семенюка, проблема затрагивает исключительно русскоязычные каналы, что вызывает обеспокоенность в сообществе как по поводу достоверности метрик, так и с точки зрения монетизации, продвижения и доверия к платформе в целом.

В своем обращении стример просит Twitch разъяснить, является ли проблема техническим сбоем или частью обновленного алгоритма. Он также поинтересовался, почему проблема возникает только в русскоязычном сегменте и когда она будет решена.

В конце июля Twitch официально анонсировал внедрение новых инструментов для выявления и блокировки искусственного трафика, включая ботов и так называемых «вьюботов». Первые изменения аудитория заметила 27 августа — в том числе на англоязычных каналах, хотя впоследствии представители платформы заявили, что снижение показателей не имеет под собой оснований, и назвали сообщения об аномалиях дезинформацией.

Ранее Twitch в России оштрафовали почти на 70 млн руб.