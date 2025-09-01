Стала известна цена золотой видеокарты ASUS в России

Россиянам лимитированная видеокарта ASUS ROG Astral Dhahab с декоративной отделкой из 24-каратного золота обойдется в 198,9 тыс. руб. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе CDEK.Shopping.

ASUS ROG Astral RTX 5080 оснащена 16 ГБ видеопамяти стандарта GDDR7 и использует 256-битную шину. Ключевой особенностью модификации Dhahab является оформление системы охлаждения с применением 6,5 грамма золота 999-й пробы (99,9% чистого металла). Название модели — Dhahab — в переводе с арабского означает «золото», а визуальное оформление отсылает к ближневосточной эстетике роскоши и изобилия.

Цена устройства составляет 198,9 тыс. руб., что примерно на 40% выше стандартной версии без декоративных элементов. Разница объясняется не только использованием драгоценных металлов, но и эксклюзивностью серии, ориентированной на региональные предпочтения потребителей стран Персидского залива.

Причем при покупке этой модели потенциальному владельцу лимитированной видеокарты также предстоит оплатить таможенную пошлину в размере около 25,7 тыс. руб.

