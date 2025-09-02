Angry Video Game Nerd 8-Bit обзавелась датой релиза
Платформер Angry Video Game Nerd 8-Bit от Retroware поступит в продажу на PC, PS, Xbox и Switch 23 октября. Также игру выпустят на картридже для NES.
Angry Video Game Nerd, или AVGN, — персонаж, созданный Джеймсом Рольфом, циничный критик старых игр (шоу AVGN появилось на заре YouTube и выходит до сих пор).
Собственно, сам Рольф и озвучил трейлер. В игре он будет разбираться со скелетами и зомби, собирать усилители, искать «шорткаты» и сталкиваться с боссами, знакомыми тем, кто следит за творчеством «нерда».