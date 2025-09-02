Детям запретили покупать игры для взрослых в британском Steam

Компания Valve сообщила о введении обязательной проверки возраста для пользователей Steam в Великобритании в связи с вступлением в силу нового законодательства о цифровой безопасности. Об этом сообщает VGC.

© Газета.Ru

Согласно заявлению компании, подтверждение возраста будет осуществляться через привязку действующей банковской карты к аккаунту. Такой подход выбран на основании британского законодательства, по которому банковские карты доступны только лицам старше 18 лет. Таким образом, наличие карты будет служить автоматическим подтверждением совершеннолетия пользователя.

Доступ к основным функциям Steam останется без изменений, однако пользователи без подтвержденного возраста не смогут приобретать игры с возрастным рейтингом 18+, а также состоять в соответствующих сообществах на платформе.

Новая мера реализуется в соответствии с требованиями Закона о безопасности в интернете, который вступил в силу в июле 2025 года. Он обязывает онлайн-платформы, предоставляющие доступ к контенту для взрослых, внедрять механизмы верификации возраста — посредством официальных документов, банковских данных или других средств идентификации.

