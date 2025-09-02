Серию игр Silent Hill сравнили с творчеством Линча и Тарковского

Серия игр Silent Hill переопределила жанр психологического хоррора, вдобавок культуры России и Японии схожи в своих экзистенциальных мотивах, сказали опрошенные НСН эксперты.

Silent Hill — это не просто серия игр, а культурный феномен, который можно сравнить с творчеством американского режиссера Дэвида Линча и советского режиссера Андрея Тарковского, сказал в эфире НСН эксперт в области IT и видеоигр Иван Калмыков.

Японский игровой гигант Konami обратился в Роспатент для регистрации товарного знака культовой хоррор-серии Silent Hill. Это серия игр в жанре сурвайвал-хоррора (Survival horror) с характерными для него упором на выживание главного героя, атмосферой страха и тревоги. Калмыков отметил, что серия игр переопределила жанр психологического хоррора.

«Silent Hill — это не просто игра, а культурный феномен. В России франшиза имеет устойчивое комьюнити, несмотря на отсутствие официального релиза новых частей после 2022 года. Поклонники активно следят за новостями, обсуждают анонсы в соцсетях и на форумах — например, анонс Silent Hill f с японским сеттингом вызвал значительный резонанс. Серия по праву считается легендарной: она переопределила жанр психологического хоррора, сделав акцент на атмосфере, символике и глубоком нарративе, а не на jump-scares. Именно Silent Hill задала стандарты, которые позже переняли многие проекты — от Resident Evil (в плане атмосферы) до современных сюжетных игр вроде The Last of Us. Её главная сила — в умении работать с подсознанием игрока, превращая страхи и травмы персонажей в игровую механику и визуальный язык. Сравнивать её можно скорее не с играми, а с артхаусным кино — например, с работами Линча или Тарковского. Именно этот уровень нарративной сложности и обеспечил ей статус культовой франшизы», — сказал собеседник НСН.

Директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов, в свою очередь, отметил, что культуры России и Японии схожи в своих экзистенциальных мотивах.

«Я бы сказал, что японские игры в целом популярны в России, поскольку и японской, и российской культурам свойственны глубокое внутреннее созерцание и экзистенциальные мотивы. Таким образом, складывается некая конвергентная культурная эволюция, когда разные культурные смыслы настолько общи по форме, что начинают взаимно находить отклик. Например, для меня вся серия «душ» (Demon и Dark Souls, серия компьютерных игр японской компании FromSoftware — прим. НСН) рождает ассоциации с творчеством Достоевского и Чехова, ведь главный герой – «маленький человек», типичный для классической русской литературы, а сюжетные линии персонажей полны душевных терзаний, поиска себя в мире и в себе Бога. А если хорошо знать и японскую культуру, можно осознать, как люди могут смотреть на одни вещи с разных сторон, дополняя друг друга, и только зная много культур, человек способен увидеть целостную картину мира», — отметил эксперт.

Компания Konami основана в 1969 году в Осаке. Первоначально она занималась ремонтом музыкальных автоматов, но впоследствии стала одним из крупных разработчиков и издателей видеоигр. Среди известных проектов корпорации — Metal Gear, Castlevania и Silent Hill, отмечает «Радиоточка НСН».