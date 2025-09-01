Готовящийся Snapdragon 8 Elite Gen 5 превысил 4 млн баллов в AnTuTu

По последним утечкам, флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 получит два мощных ядра с частотой 4,61 ГГц и шесть дополнительных ядер на 3,63 ГГц. Графику обеспечит GPU Adreno 840 с частотой 1,2 ГГц. Однако Samsung планирует использовать улучшенную версию чипа с разгоном до 4,74 ГГц в своих будущих флагманах Galaxy S26.

Согласно данным инсайдера Digital Chat Station, Snapdragon 8 Elite Gen 5 может набрать более 4 миллионов баллов в бенчмарке AnTuTu.

Первые смартфоны с этим процессором появятся у Xiaomi, Honor, iQOO, OnePlus и Realme, но они будут работать на стандартной частоте 4,61 ГГц. Более быстрая версия появится у этих брендов позже.

Официальный анонс Snapdragon 8 Elite Gen 5 состоится на Snapdragon Summit 23 сентября. За день до этого MediaTek представит свой процессор-конкурент, пишут СМИ.