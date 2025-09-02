Что нужно знать про обновление 6.0 и Нод-Край в Genshin Impact

Разработчики Genshin Impact официально представили новый регион Нод-Край и другие детали версии 6.0, которая станет доступна игрокам уже 10 сентября 2025 года.

Помимо новых персонажей, областей для исследования и продолжения сюжета, геймеров ждёт целая серия сюрпризов и нововведений.

Видео доступно в группе Genshin Impact во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат HoYoverse.

Новый регион — Нод-Край

Игроков ждёт новая большая область для исследования — автономная область в составе Снежной. Помимо основного квеста, в Нод-Крае будут доступны новые второстепенные задания, уникальные противники, загадки и многое другое.

Новые персонажи

Обновление добавит в игру сразу трёх новых персонажей, которые будут использовать лунные реакции: новую механику, доступную только персонажам Нод-Края. 4-звездочную Айно можно будет получить бесплатно за прохождение основного сюжета.

Кирилл Чудомирович Флинс — 5-звёздочный основной дамагер стихии электро, который сражается копьём. Играется уроном в особой стойке, напоминая Клоринду;

Лаума — саппорт-баффер с дендро-элементом, оружие — катализатор, редкость — 5 звёзд. Создаёт и активирует лунные бутоны, увеличивая урон этой реакции;

Айно — 4-звёздочный гидро-двуручник (первый в игре), способный усиливать команду с позиции саб-дд или полноценного баффера.

Баннеры версии 6.0

Помимо основных баннеров с новыми героями и реранами, в 6.0 вернётся молитва хроник, в которой можно будет получить персонажей из Сумеру и их сигнатурное оружие.

первая фаза (с 10 по 30 сентября) — Лаума и повторный баннер Нахиды;

вторая фаза (с 30 сентября по 21 октября) — Флинс и реран Е Лань;

молитва хроник — Дэхья, Аль-Хайтам, Странник, Сайно, Нилу, Тигнари.

Ивенты версии 6.0

Помимо основного сюжета в виде Задания Архонтов и другого постоянного контента, игроков ждут временные события:

«Бряк-бум битва» — основной ивент с четырьмя мини-режимами, включая сражение и исследования;

Фото-ивент с Паймон в Нод-Крае;

Мини-игра с Додоко;

Дополнительные награды за фарм.

Также игроки вновь смогут получить дополнительные примогемы за исследование открытого мира Нод-Края, если сделают это до конца следующей версии 6.1.

Другие нововведения

Одна из главных новостей — максимальный уровень 5-звёздочных персонажей увеличится с 90 до 100. Прокачать героя можно с помощью специального предмета — его будут давать после получения новой копии персонажа, который уже имеет С6.

Новое постоянное событие «Долгий путь совершенства» позволит один раз в 12 недель получить «консту» на одного из 25 персонажей, если он у вас есть.

Для этого нужно будет выполнить еженедельные задания: 4 раза забрать ежедневные награды и потратить 120 смолы. После восьми успешных выполнений (из 12 недель, то есть 4 можно пропустить) вы сможете получить копию персонажей из списока.

Кроме того, игроков ждут ещё несколько удобных фишек:

при выпадении артефакта с тремя саб-статами будет сразу показываться четвёртый;

в первую неделю баннера подземелья с материалами для талантов и оружия будут открыты во все дни;

в местах, где награда выдавалась за 20 смолы, теперь можно получить двойные бонусы за 40;

увеличены лимит количества артефактов в инвентаре и элементов декора в чайнике.

Награды на годовщину

После выхода Нод-Края и 28 сентября игроки получат наборы с подарками к дню рождения игры. Помимо ресурсов с картинки, вновь можно будет выбрать пятизвёздочного стандартного персонажа (даже С6, чтобы обменять его на материал для прокачки другого героя до 95 уровня).

Новый игровой режим — «Астральный предел»

Авторы игры также показали режим для создателей контента — игроки смогут создавать свои карты для мультиплеера. В примере видно, что можно создать режимы на основе футбола, Dota 2, различных платформеров и шутеров.

Промокоды со стрима 6.0

Разработчики также показали три промокода на примогемы и ресурсы.

Подробности о способах использования можно найти в нашем отдельном материале.