Авторы Genshin Impact раскрыли список наград на годовщину игры

Разработчики Genshin Impact в ходе прямой трансляции сообщили о наградах для игроков на день рождения игры. После выхода новой версии с Нод-Краем (10 сентября) и самой годовщины (28 сентября) геймеры смогут получить различные бонусы:

любой пятизвёздочный персонаж из стандартного баннера на выбор;

10 молитв для ивентового баннера;

1600 примогемов на почту;

перо для изменения артефактов;

священный эликсир;

8 книг опыта и 80 000 моры;

новый питомец и диван в качестве украшения.

Награды слева будут давать постепенно за вход в игру в дни годовщины. Набор справа игроки получат на внутриигровую почту. Окно с выбором бесплатного персонажа появится сразу после выхода обновления 10 сентября.