Продюсер «Смутное время: Казачий Круг» рассказал о проекте

Разработчики образовательного проекта о казаках уделили особое внимание роли казачества в событиях вокруг Земского Собора, а Николай Долуда подчеркнул актуальность этой темы.

При составлении образовательного проекта «Смутное время: Казачий Круг» использовались свыше десятка источников, рассказал в эфире НСН его продюсер Андрей Белов.

Отечественная игровая студия Cyberia Nova провела бета-тестирование новой игры «Земский собор» и представила интерактивный образовательный модуль «Смутное время: Казачий Круг». Модуль погружает пользователя в исторический контекст через живые диалоги и интерактивные элементы, что позволяет быстро усвоить материал. Белов отметил, что разработчики уделили особое внимание роли казачества в событиях вокруг Земского Собора.

«Период формирования и трансформации казачества, про который мы говорим в этом образовательном модуле, — это период с момента зарождения казачества (монголо-татарское иго) вплоть до конца царствования Михаила Романова. Конечно, история казачества максимально вплетена во множество событий этого периода, но особенно мы подчеркиваем его роль в событиях вокруг Земского Собора как решающего события, приведшего к воцарению династии Романовых. При составлении образовательного проекта использовалось более десятка источников, в том числе «Заметки о самозванцах в России» С. М. Соловьева и «Повесть об освобождении Москвы от поляков в 1612 году» Н. И. Костомарова», — сказал собеседник НСН.

Бывший атаман Всероссийского казачьего общества, зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда, в свою очередь, поддержал разработчиков образовательного модуля и поблагодарил их за труд.

«Обращение к страницам отечественной истории, на ход которой повлияло казачество, не может не вызвать поддержки и чувства благодарности в адрес разработчиков интерактивного образовательного модуля «Смутное время: Казачий Круг». Проделан большой труд, который заслуживает уважения. Сама идея создания интерактивного проекта об истории казачества является своевременной. Напоминание соотечественникам о роли казаков в избрании на престол во время Земского собора 1613 года Михаила Фёдоровича Романова тоже очень важно, ведь именно донские казаки предложили и отстояли его кандидатуру. Потому что на протяжении всего времени преданного служения Отечеству, а это свыше четырех с половиной столетий, казаки немало сделали для созидания и укрепления российской государственности. И сегодня казаки-добровольцы, на настоящий момент уже свыше 40 тысяч за все время ведения спецоперации, своим мужеством и стойкостью демонстрируют на штурмах свою преданность Родине и настоящий, непоказной патриотизм», — сказал собеседник НСН.

Однако, по его словам, тема Смутного времени является сложным историческим периодом, когда еще не зародились традиции казачества.

«Однако брать за основу сюжета игры события Смутного времени, на мой взгляд, большой риск, потому что Смутное время по своей сути было очень трагичным. Казаки находились по обе стороны баррикад. Были те, кто поддерживал самозванца, и были московские казаки, которые и решили исход освобождения Кремля от поляков. Эти события требуют серьезного осмысления и особых методик преподавания учащимся. На тот момент, то есть на начало ХVII века, никакого единения казаков и никаких традиций соборной казачьей жизни еще не было. Для популяризации героической истории казачества есть немало эпизодов, достойных подражания со стороны тех, кто выбирает свой жизненный путь. Достаточно вспомнить месопотамский рейд казаков сотника Гамалия в годы Первой мировой войны, спасших британские подразделения. Это единственный случай в истории, когда все 100 казаков за смекалку, мужество и героизм были награждены Георгиевским крестом», — отметил Долуда.

Он добавил, что в образовательной сфере сегодня очень важно рассказывать о формировании гражданского самосознания.

«Как и в Смутное время, сегодня решается судьба нашей великой Родины. Каждый житель городов и сел России делает свой выбор. И противник - а это все страны НАТО - идет на всевозможные провокации и ухищрения, чтобы расколоть страну изнутри, расшатать вековые устои нашей государственности. Поэтому в образовательной сфере именно на примере героического прошлого нужно делать акцент на собирании, объединении народа, формировании зрелого гражданского самосознания. Образовательная составляющая проекта должна стать конечной и главной его целью, быть востребованной в школах, кадетских корпусах, вузах, в первую очередь тех, которые реализуют «казачий компонент» и воспитывают настоящих патриотов», — заключил Долуда.

Ранее креативный директор студии «Сайберия Нова» Сергей Русских рассказал НСН, что с помощью видеоигр можно достучаться до умов и сердец подрастающего поколения, а также увлечь изучением истории родной страны не только молодежь, но и более взрослых игроков.