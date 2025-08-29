Как игры-сервисы должны заканчивать свое существование

Разработчик серии Danganronpa Кадзутака Кодака поделился мнением о том, как игры-сервисы должны заканчивать своё существование, чтобы проявить уважение к пользователям.

© кадр из игры

Кодака и сам столкнулся с такой ситуацией, потому что его игра Tribe Nine совсем скоро закроется. Чтобы не оставить сообщество с незаконченным сюжетом, он создал фан-группу, в которой каждый сможет узнать, чем закончатся события ролевого приключения.

«Когда созданный вами интеллектуальный продукт неизбежно терпит крах как бизнес, с этим мало что можно поделать. Однако я считаю, что мы должны найти способ предложить нашим игрокам искреннюю развязку», — сказал Кодака.

Он добавил, что никто из разработчиков не может быть уверен в том, что его игра просуществует долго. Однако долг создателей, по его мнению, дать людям полностью завершённую историю.

Ранее в Sony рассказали о том, что признают проблемы игр-сервисов, но при этом отказываться от них не собираются. Финансовый директор Лин Тао заявила, что компания будет учиться на своих ошибках.