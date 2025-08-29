ПК большого числа игроков беты Battlefield 6 не соответствовали требованиям

Технический директор Battlefield 6 раскрыл интересный факт — значительное число игроков прошедших волн бета-тестов наслаждались шутером на системах, которые не соответствуют даже минимальным требованиям, либо же находятся на одном уровне с ними. Причём процесс оптимизации затребовал серьёзных усилий со стороны разработчиков.

© кадр из игры

По словам технического директора, после создания карт для игры художники и прочие специалисты «скорректировали» их для повышения производительности. Причина — желание предоставить комфортный опыт геймерам как со слабым, так и с топовым железом. Причём именно минимальные системные требования важны с технической и коммерческой точки зрения — к Battlefield 6 хотят привлечь как можно больше игроков (СМИ сообщали о цели в 100 миллионов человек).

«Мы провели большой анализ и тесты игры на широком спектре аппаратного обеспечения, как выше, так и ниже минимальных и рекомендованных характеристик. Мы выяснили, что можем, и что нам нужно сделать с точки зрения бизнеса. Это должно привлечь широкую аудиторию на PC, что очень важно», — раскрыл технический директор.

Ранее Battlefield 6 получила трейлер с особенностями PC-версии: от доступных технологий до античита. Также были опубликованы полные системные требования шутера.

Напомним, что релиз Battlefield 6 состоится 10 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Ранее в сеть утекли возможные скины для оружия из будущего шутера.