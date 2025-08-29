Стартует The International 2025: все самое главное о чемпионате

Чемпионат уже вот-вот начнётся.

Через несколько дней в Германии начнётся главный чемпионат по Dota 2 — The International 2025. «Инт» остаётся одним из важнейшим событий в мире киберспорта, следить за которым будут миллионы зрителей по всему миру.

В преддверии ивента мы собрали всю главную информацию о нём в одном месте. Чем интересен турнир и каких событий стоит ждать — об этом в нашем материале.

Главное про The International 2025

Даты: 4-7 сентября (групповой этап), 11-14 сентября (плей-офф).

Место: Гамбург, Германия (плей-офф — «Барклейс-арена»).

Призовой фонд: $ 1,6 млн + 30% от продаж игровых наборов.

Участники: 16 команд, в том числе Spirit, BB Team, PARIVISION и Aurora.

Главное о The International 2025

В этом году чемпионат примет Германия — во второй раз в истории. Напомним, в августе 2011 года в рамках кёльнской выставки gamescom состоялся первый The International.

Теперь турнир пройдёт в Гамбурге, а матчи плей-офф примет «Барклейс-арена», вмещающая 13 тысяч зрителей. На этом стадионе выступали Стинг и Рик Джордан, проходили ивенты WWE и чемпионат мира по гандболу.

В отличие от прошлых лет, призовой фонд будет меньше — внутриигровой ивент, посвящённый турниру, стал бесплатным, поэтому команды разыграют чуть более чем $ 2,2 млн. Впрочем, даже это очень серьёзная цифра.

В финальной части The International 2025 сыграют 16 команд — половина была приглашена напрямую по результатам сезона, а ещё восемь прошли на «Инт» через региональные отборы. Сначала участники сразятся на групповой стадии, а затем их ждёт плей-офф на стадионе. Финал — 14 сентября.

Компендиум The International 2025

В последние годы ивент к турниру внутри игры потерял прежнее значение — и в 2025-м разработчики приняли решение сделать его бесплатным. Чтобы получить подарки, игроки должны составлять фэнтези-команду и делать прогнозы на турнир.

Бонусы за успешные предсказания и высокие места в фэнтези-лиге можно обменять на подписку Dota Plus, предмет качества Arcana и Immortal-косметику в цветах турнира. Главный приз — скидка на физическую мини-копию Aegis of Champions, трофея турнира. Лучшие прогнозисты получат Эгиду бесплатно.

На этом почти всё — ни игровых ивентов, ни новых предметов. Развлечься можно лишь новыми фразочками талантов и наборами команд, которые нужно покупать отдельно. 30% от продаж пополнят призовой фонд The International 2025.

Видео доступно в группе «Dota 2 видео дайджест» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Valve.

Участники The International 2025

За Эгиду чемпионов и $ 2,2 млн будут сражаться 16 команд. Главными фаворитами считаются российский состав Team Spirit (недавно победил на Кубке мира с призовыми в $ 5 млн), действующие чемпионы «Инта» Liquid, а также Falcons и Tundra Esports.

Хорошие шансы есть и у трёх других наших команд. PARIVISION с Нуном и 17-летним Сатаником в этом сезоне выиграла три топ-турнира, звёздный состав BetBoom Team всё же смог сломать проклятье и начал побеждать на LAN-ивентах. Чуть позади Aurora с TORONTOTOKYO и Mira, но и эта пятёрка претендует минимум на плей-офф.

Команды из Китая в последних сезонах играют всё слабее, однако Team Tidebound сделала хорошую заявку, победив на домашнем турнире Clavision Masters 2025 в начале августа.

Финалисты прошлого TI из Gaimin Gladiators были приглашены в Гамбург напрямую, но за две недели до турнира снялись с чемпионата мира — клуб не смог договориться с игроками. В итоге GG заменит китайская Yakutou Brothers.

Приглашённые команды Победители квалификаций Team Liquid (Швеция) PARIVISION (Россия) BetBoom Team (Россия) Team Tidebound (Китай) Team Spirit (Россия) Team Falcons (Ближний Восток) Tundra Esports (Европа) Yakutou Brothers (Китай) Natus Vincere (Украина) Nigma Galaxy (Ливан) Aurora Gaming (Россия) Xtreme Gaming (Китай) Team Nemesis (Филиппины) BOOM Esports (Филиппины) Wildcard (США) HEROIC (Южная Америка)

Формат и расписание The International 2025

В этот раз первый этап пройдёт по швейцарской системе — с 4 по 7 сентября команды проведут по четыре-пять матчей, играя против соперников с такой же статистикой (например, выигравшие по две игры в 3-м туре сыграют друг против друга).

Три команды, которые одержат четыре победы (4-0 или 4-1 после пяти туров), сразу пройдут в плей-офф. Три команды, которые проиграют четыре матча, покинут The International. Остальные 10 разделятся на пары и разыграют пять путёвок в решающую стадию.

Плей-офф пройдёт с 11 по 14 сентября на «Барклейс-арене». Как и в прошлом году, восемь команд разыграют главный трофей мира «Доты» в формате double-elimination. В случае поражения команда опускается в нижнюю сетку, а второй проигрыш означает вылет с турнира.

Где смотреть The International 2025 — трансляции

Официальная трансляция The International 2025 с места событий пройдёт только на английском языке. Студийный эфир на русском можно будет посмотреть в Twitch или в YouTube. В дни группового этапа будут работать дополнительные стримы (второй, третий, четвёртый каналы).

При этом Valve разрешают транслировать свой турнир всем желающим, поэтому в дни The International на всех платформах для стримов (в том же «Твиче» или в VK Live) можно будет найти десятки эфиров от популярных контентмейкеров.

Лучшие годы The International остались позади, но турнир всё равно сохраняет культовый статус и уникальную атмосферу. Уже совсем скоро зрителей ждут увлекательные матчи от лучших команд мира, а также анонсы и сюрпризы от разработчиков Dota 2 — до старта остаётся несколько дней!