В свежем патче Helldivers 2 исправили невозможность купить варбонд по Halo

26 августа шутер Helldivers 2 наконец добрался до Xbox Series и получил премиальную заслугу в стиле Halo 3: ODST. Однако некоторые игроки столкнулись с проблемой — приобрести новенький комплект было нельзя при соблюдении некоторых специфических условий. Проблема коснулась тех, кто:

© кадр из игры

А) Приобрёл все ранее доступные варбонды;

Б) Обновился до издания «Супергражданин», в котором выдают токен для получения варбондов на выбор.

Наличие токена на получение варбонда запрещало тратить супер-кредиты. В свежем патче (версия 01.003.303) ошибку исправили. Заодно был ликвидирован сбой, который также возникал в необычной ситуации: отныне Helldivers 2 не будет вылетать, если несколько игроков взяли штурмовую винтовку MA5C и находились на корабле в тот момент, когда хост матча покинул его.

Обновление уже доступно для загрузки на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Сейчас поклонники с нетерпением ждут масштабное обновление Into The Unjust, которое выйдет 2 сентября. А уже 4 сентября в магазине появится варбонд Dust Devils.