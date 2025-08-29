Metal Gear Solid Delta: Snake Eater показала пик онлайна в разы ниже пятой части в Steam
Вчера вечером на PC, PlayStation 5 и Xbox Series состоялся полноценный релиз шпионского боевика Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Однако чуда не случилось — игра действительно побила свой прошлый рекорд по пиковому онлайну в Steam (17 тысяч владельцев Deluxe-издания с расширенным доступом), но опередила его лишь на чуть более две тысячи игроков.
Через несколько часов после релиза в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater находилось 19,6 тысячи игроков в Steam. Для франшизы Metal Gear это второй результат по пиковому онлайну — на первом месте гордо восседает Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. На пике почти 10 лет назад её онлайн слегка превысил 91 тысячу человек.
Зато ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater смог превзойти Metal Gear Rising: Revengeance (12,2 тысячи игроков на пике), а также все остальные части серии, доступные на PC в Steam. Например, оригинальная третья часть в издании Master Collection на пике собрала чуть более 1,2 тысячи человек.
Если говорить про онлайн среди игр Konami в целом, то Metal Gear Solid Delta: Snake Eater расположилась на шестом месте в общем чарте. Например, ремейк Silent Hill 2 на пике собрал на четыре тысячи человек больше.
Стоит отметить, что на PC хакеры успели моментально взломать Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. А народные умельцы подготовили первую пачку модов, в том числе с возможностью сыграть за Хидео Кодзиму.