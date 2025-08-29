Darkest Dungeon 2 получила 3-й модуль для «Королевства»

Red Hook Studios выпустила Curse of the Court — последний модуль для режима «Королевство» в Darkest Dungeon 2. В настоящее время он доступен только на PC. Релиз на консолях ожидается позднее.

© кадр из игры

В Curse of the Court игрокам предстоит дать опор Кровососам — вражеская фракция знакома по дополнению The Crimson Court для первой части — и остановить распространение Багряного проклятья.

Модуль включает дополнительную цепочку заданий, три карты (можно играть на других модулях) и новые достижения.

Кроме того, Darkest Dungeon 2 ушла на свою первую акцию Free Weekend в Stean. С сегодняшнего дня и до 1 сентября она доступна для бесплатной игры, с сохранением прогресса.

Отличный повод, чтобы впервые познакомиться с мрачным рогаликом или как раз опробовать новинку режима «Королевство».

А до 11 сентября Darkest Dungeon 2 можно купить по скидке (самой выгодной за всё время) 63% — 647 руб. вместо 1749 руб. Дополнительная скидка 25% действует на все дополнения к игре.