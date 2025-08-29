Разработчик Cronos: The New Dawn описал игру как микс Silent Hill и Resident Evil

Ведущий сценарист Cronos: The New Dawn Гжегож Лайк рассказал о том, как команда формировала идею будущей игры.

© кадр из игры

Лайк заявил, что Silent Hill «в крови» у разработчиков из Bloober Team, потому что они работали над этой игрой. При этом в процессе разработки Cronos: The New Dawn команда решила сделать упор на экшен, как в Resident Evil. Также Лайк заявил, что многие в Bloober Team являются фанатами научной фантастики 80-х, поэтому этот жанр также отразился на разработке.

«Мы решили: ладно, побалуем себя. Давайте сделаем это сами. Добавим Польшу, крутой костюм, путешествия во времени. Чего ты хочешь? Что вам нравится? Кто-то сказал «кошки»? Ладно, давайте поиграем в «кошек», — сказал Лайк.

Cronos: The New Dawn выходит 5 сентября на PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2 с официальным русскоязычным переводом. Котов в игре действительно можно будет встретить. Игроку предстоит исследовать остатки человеческой цивилизации после апокалипсиса. Накануне студия показала 10-минутный геймплейный ролик.Журналисты в превью ужастик оценили высоко.

Ранее сообщалось, что Bloober Team займется ремейком первой части Silent Hill. Пока продемонстрировали только логотип.