Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, август 2025

До релиза Hollow Knight: Silksong остается меньше недели — геймеры срочно планируют отгулы и берут экстренные отпуска в честь главного игрового праздника 2025 года. А мы, тем временем, подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные, чтобы проводить последнюю неделю лета.

© Steam

В Epic Games Store на этих выходных раздают Machinarium: культовое point-and-click приключение от Amanita Design, создательницы серии Samorost. Протагонист игры, маленький робот Йозеф, отправляется в путешествие, чтобы спасти свою подругу из лап бандитов, а для этого ему предстоит познакомиться со множеством других обитателей мира железяк и решить немало милых головоломок. Игру можно бесплатно забрать до 4 сентября.

© EGS

На раздачу в Epic Games Store также вышла Make Way: аркадная гонка для вечеринок, где игрокам нужно гонять по трекам… Которые они же и собирают. Мешать соперникам, подбрасывая на трассу препятствия и неудобства, или строить трек сообща, чтобы все были в более равных условиях? Ответить тяжело, ведь после каждого раунда гоночный трек будет становиться больше. Make Way тоже можно забрать до 4 сентября.

© EGS

В Steam, одновременно с релизом игры, вышла демоверсия Lost Soul Aside — возможно, одного из главных долгостроев азиатского геймдева. Проект пребывал в разработке аж с 2014 года: тогда Sony заприметила его творческого директора, тогда еще выпускника университета, и предложила профинансировать игру. Поклонникам Devil May Cry и Final Fantasy стоит взглянуть на то, что получилось.

© Steam

Наконец, авторы Tetris Effect выпустили в Steam демоверсию Lumines Arise — переосмысления популярной головоломки Lumines на более современный лад. Она сочетает правила «Тетриса» и головоломок три-в-ряд, но со стильным визуалом и саундтреком, которые призваны создать эффект погружения в светомузыку.