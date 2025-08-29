LG выпустила изогнутый 5K-монитор с частотой 144 Гц

Компания LG анонсировала 49-дюймовый монитор UltraWide 49U950A-W. Устройство оснащено IPS-панелью с точной цветопередачей, частотой обновления 144 Гц и небольшим изгибом.

Особенности

LG UltraWide 49U950A-W получил 49-дюймовую изогнутую панель Nano IPS с соотношением сторон 32:9, разрешением 5K (5120×1440 пикселей), частотой обновления 144 Гц и кривизной 3800R. Экран поддерживает адаптивную синхронизацию AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-SYNC. Время отклика составляет 5 мс (GtG) с дополнительной функцией снижения размытости при движении. Контрастность заявлена на уровне 1000:1.

Монитор покрывает 98% цветового пространства DCI-P3 и проходит заводскую калибровку. Максимальная яркость достигает 400 нит, а соответствие стандарту VESA DisplayHDR 400 обеспечивает базовый HDR-эффект. Датчик освещённости регулирует яркость автоматически, а сертификация TÜV Rheinland по низкому уровню синего излучения снижает нагрузку на глаза при длительной работе.

Из разъёмов предусмотрены два HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB-концентратор и порт USB-C с поддержкой Power Delivery до 90 Вт. Через USB-C можно выводить изображение, передавать данные и заряжать устройство. Однако отсутствует порт Thunderbolt, что ограничивает пропускную способность и возможность последовательного подключения. Также встроены стереодинамики мощностью 10 Вт с усиленными басами. Конструкция позволяет регулировать наклон, высоту и поворот, а также поддерживает крепление VESA 100×100 мм.

Сроки выхода и цена

LG UltraWide 49U950A-W уже доступен в Сингапуре по цене 2299 сингапурских долларов (около $1790). Сроки выхода на мировом рынке пока не уточняются.